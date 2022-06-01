Нидерланды увеличат расходы на оборону на 5 млрд евро

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Нидерланды увеличат оборонный бюджет на 5 млрд евро, сообщает АР со ссылкой на министра обороны страны Кайсу Оллонгрен.

Предполагается, что дополнительные средства, в частности, пойдут на закупку военной техники, включая шесть истребителей F-35 и четыре беспилотника MQ-9 Reaper.

АР называет это наращивание оборонных расходов рекордным для королевства со времен "холодной войны".

Оллонгрен отметила, мотивируя решение увеличить оборонный бюджет, что события на Украине и другие кризисы в мире показывают, что Нидерландам нужно уделять больше внимания своей безопасности.