Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:25

Нидерланды увеличат расходы на оборону на 5 млрд евро

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Нидерланды увеличат оборонный бюджет на 5 млрд евро, сообщает АР со ссылкой на министра обороны страны Кайсу Оллонгрен.

Предполагается, что дополнительные средства, в частности, пойдут на закупку военной техники, включая шесть истребителей F-35 и четыре беспилотника MQ-9 Reaper.

АР называет это наращивание оборонных расходов рекордным для королевства со времен "холодной войны".

Оллонгрен отметила, мотивируя решение увеличить оборонный бюджет, что события на Украине и другие кризисы в мире показывают, что Нидерландам нужно уделять больше внимания своей безопасности.

Нидерланды Минобороны Кайса Оллонгрен MQ-9 Reaper
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Байден объявил о передаче Украине систем HIMARS

Байден объявил о передаче Украине систем HIMARS

Глава JPMorgan Джейми Даймон готовит банк к урагану в мировой экономике

Азербайджан в 2022 году поставит в Италию до 10 млрд кубометров газа

Эксперт предупредил о последствиях запрета страховать перевозки российской нефти

Эксперт предупредил о последствиях запрета страховать перевозки российской нефти

Суд в Петербурге санкционировал экстрадицию в Белоруссию Яны Пинчук

Ученые объяснили различие цветов Урана и Нептуна

Ученые объяснили различие цветов Урана и Нептуна

Космический грузовик "Прогресс МС-18" затоплен в Тихом океане

Космический грузовик "Прогресс МС-18" затоплен в Тихом океане
Военная операция на Украине

Швейцария запретила Дании отправить Украине бронемашины Piranha III

Индия может вскоре начать переговоры с РФ об импорте угля по льготной цене

Турция с 1 июня отменила требование о ПЦР и экспресс-тестах для туристов

Турция с 1 июня отменила требование о ПЦР и экспресс-тестах для туристов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });