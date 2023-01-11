Тирасполь обеспокоен поставками германских бронетранспортеров Молдавии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), главный переговорщик Приднестровья Виталий Игнатьев выразил озабоченность в связи с передачей германских бронетранспортеров Национальной армии Молдавии.

"Мы, конечно, слышим какие-то успокаивающие заявления, но факт остается фактом. Я абсолютно не исключаю, что данная техника и новое вооружение появятся вблизи зоны безопасности и непосредственно в зоне безопасности, как уже много раз бывало", - сказал он в видеообращении, которое разместил в социальных сетях.

"Вместо того, чтобы политико-дипломатические усилия применить и как-то решать проблемы цивилизованным и конструктивным путем, мы видим, к сожалению, абсолютно другие подходы, которые не ведут к стабильности и безопасности на берегах Днестра", - подчеркнул Игнатьев.

Во вторник Молдавия получила из Германии первые машины из партии бронетранспортеров "Пиранья". Их довезли в Кишинев от КПП Албица-Леушены на границе с Румынией на специальных трейлерах.

Минобороны пообещало показать журналистам новую технику 12 января и рассказать о ней поподробнее.

Сообщалось, что передача Молдавии партии бронетранспортеров "Пиранья" и другой техники для повышения возможностей Национальной армии предусмотрена соглашением, подписанном между Министерствами обороны двух стран в октябре 2022 года.