Байден призвал запретить продажу штурмового оружия

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг призвал Конгресс США запретить продажу штурмового оружия и магазинов высокой емкости в ответ на недавние массовые расстрелы в США.

"Мы должны восстановить запрет на штурмовое оружие", - заявил Байден в обращении к согражданам.

По его словам, за 10 лет действия закона о запрете продажи штурмового оружия количество массовых расстрелов сократилось.

"После того, как республиканцы позволили закону истечь в 2004 году, это оружие было разрешено продавать снова. Массовые расстрелы утроились", - сказал Байден.

В случае если Конгрессу все-таки не удастся принять данный запрет, президент США предложил повысить возраст для покупки штурмового оружия с 18 лет до 21 года.

"Только не говорите мне, что повышение возраста ничего не изменит. Достаточно", - сказал он.

Кроме того, американский лидер предложил ужесточить проверку биографических данных у потенциальных покупателей огнестрельного оружия, а также "устранить барьер, защищающий его производителей" при подаче судебных исков.

"Мы должны отменить барьер, который часто защищает производителей оружия от судебных исков за смерть и разрушения, вызванные их оружием", - заявил Байден.

Президент США отметил, что предлагаемые им меры направлены не на то, чтобы "отобрать у кого-либо оружие" или "очернить владельцев оружия", а скорее на защиту детей и сообществ от насилия с применением огнестрельного оружия.

"На самом деле, мы считаем, что должны относиться к ответственным владельцам оружия как к примеру того, как должен вести себя каждый владелец оружия", - добавил Байден во время выступления.

Президент США сказал, что он уважает "культуру и традиции" владения оружием, но что Вторая поправка, "как и все другие права, не является абсолютной".

"Пришло время каждому из нас внести свой вклад. Пришло время действовать. Ради детей, которых мы потеряли, детей, которых мы можем спасти, ради нации, которую мы любим", - сказал Байден.