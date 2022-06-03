Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Работника РКЦ будут судить за "слив" данных силовиков и чиновников Белоруссии

Он скопировал данные 1,5 млн граждан Белоруссии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии будут судить работника расчетно-кассового центра, который обнародовал данные почти 1,5 млн человек, в том числе силовиков и чиновников. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии в пятницу.

"По данным следствия, 35-летний работник расчетно-кассового центра в Витебске за три года скопировал из информационной системы персональные данные почти 1,5 миллиона граждан Беларуси", - проинформировали в СК.

"В последующем мужчина с июля 2020 года до момента задержания - ноябрь 2021 года, размещал в экстремистских Telegram-каналах и чатах информацию о частной жизни и персональных данных правоохранителей, должностных лиц и их родственников. Также установлено, что обвиняемый администрировал экстремистский Telegram-канал. Он призывал совершать насильственные действия в отношении правоохранителей и представителей власти, к активному участию в массовых беспорядках", - сообщили в Следственном комитете.

Также фигурант обвиняется в том, что размещал комментарии, в которых оскорблял президента Белоруссии и председателя Центризбиркома.

"Следователи допросили потерпевших, свидетелей и обвиняемого. Последний рассказал о совершенных им преступлениях и признал свою вину. Проведены обыски, изъята компьютерная техника", - рассказали в СК.

По результатам расследования 35-летнему мужчине предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии, среди которых "незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных", "публичное оскорбление президента Республики Беларусь" и "руководство экстремистским формированием".

К фигуранту применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один киргизский военный ранен в ходе перестрелки на границе с Таджикистаном

Пограничники Киргизии сообщили о переброске Таджикистаном тяжелой техники к границе

Пограничники Киргизии сообщили о переброске Таджикистаном тяжелой техники к границе

Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций в отношении России

Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций в отношении России

Что случилось этой ночью: пятница 3 мая

Байден призвал запретить продажу штурмового оружия

Байден призвал запретить продажу штурмового оружия

В санкционный список США попали Мордашов с членами семьи и подконтрольные ему компании

В санкционный список США попали Мордашов с членами семьи и подконтрольные ему компании

США ввели санкции против Марии Захаровой, Максима Решетникова и еще 15 россиян

На Украине дело о госизмене депутата Медведчука передано в суд

Постпреды стран ЕС одобрили эмбарго на нефть из РФ

Постпреды стран ЕС одобрили эмбарго на нефть из РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });