Работника РКЦ будут судить за "слив" данных силовиков и чиновников Белоруссии

Он скопировал данные 1,5 млн граждан Белоруссии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии будут судить работника расчетно-кассового центра, который обнародовал данные почти 1,5 млн человек, в том числе силовиков и чиновников. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии в пятницу.

"По данным следствия, 35-летний работник расчетно-кассового центра в Витебске за три года скопировал из информационной системы персональные данные почти 1,5 миллиона граждан Беларуси", - проинформировали в СК.

"В последующем мужчина с июля 2020 года до момента задержания - ноябрь 2021 года, размещал в экстремистских Telegram-каналах и чатах информацию о частной жизни и персональных данных правоохранителей, должностных лиц и их родственников. Также установлено, что обвиняемый администрировал экстремистский Telegram-канал. Он призывал совершать насильственные действия в отношении правоохранителей и представителей власти, к активному участию в массовых беспорядках", - сообщили в Следственном комитете.

Также фигурант обвиняется в том, что размещал комментарии, в которых оскорблял президента Белоруссии и председателя Центризбиркома.

"Следователи допросили потерпевших, свидетелей и обвиняемого. Последний рассказал о совершенных им преступлениях и признал свою вину. Проведены обыски, изъята компьютерная техника", - рассказали в СК.

По результатам расследования 35-летнему мужчине предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии, среди которых "незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных", "публичное оскорбление президента Республики Беларусь" и "руководство экстремистским формированием".

К фигуранту применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.