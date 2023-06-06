МВД России и Белоруссии обсудили госзащиту силовиков и их семей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Представители министерств внутренних дел России и Белоруссии обсудили в Минске вопросы обеспечения государственной защиты сотрудников силовых структур и членов их семей, сообщила пресс-служба белорусского МВД.

"Министерство внутренних дел с рабочим визитом посетила делегация главного управления собственной безопасности МВД России. Встреча включала обсуждение вопросов обеспечения государственной защиты сотрудников ОВД и членов их семей, обмен опытом по другим курируемым подразделениями ГУСБ направлениям", - говорится в сообщении.

На встрече замминистра внутренних дел Белоруссии Дмитрий Корзюк отметил высокий уровень взаимодействия между ведомствами двух стран.