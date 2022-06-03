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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Westinghouse поставит ядерное топливо на все АЭС Украины

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Энергоатом", оператор украинских АЭС, и американская Westinghouse 2 июня подписали соглашение о поставках ядерного топлива на все атомные станции Украины, сообщили журналистам в "Энергоатоме" в пятницу.

"В связи с отказом от закупок российского ядерного топлива, "Энергоатом" договорился со своим стратегическим партнером - компанией Westinghouse - об увеличении объемов поставок американского ядерного топлива для всех украинских АЭС", - отметили в компании.

Речь идет как о поставках ядерного топлива для действующих атомных энергоблоков, так и для тех, которые "Энергоатом" и Westinghouse еще только планируют построить на Украине.

Поставки топлива будут осуществляться с производственной площадки Westinghouse в Швеции.

"При этом производство компонентов тепловыделяющих сборок будет осуществляться на Украине на базе одного из обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом", которое в настоящее время завершает квалификацию по производству головок и хвостовиков для топлива Westinghouse", - уточнили в компании.

Кроме того, "Энергоатом" и Westinghouse 2 июня подписали еще два соглашения: об увеличении количества ядерных энергоблоков, которые будут строиться по технологии AP 1000 на Украине с пяти до девяти, и о создании инженерно-технического центра Westinghouse на Украине.

"Энергоатом" в марте объявил, что полностью отказывается от закупок ядерного топлива российского производства. По данным компании, американское топливо уже используется на 7 из 15 энергоблоков украинских АЭС.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2021 году купила ядерное топливо на общую сумму $435,6 млн, в том числе российского производства ("ТВЭЛ") - на $158,7 млн, шведского (Westinghouse) - на $276,9 млн.

Энергоатом Westinghouse
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