В Эстонии впервые за шпионаж осуждена женщина

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Эстонии Харьюский уездный суд признал в пятницу гражданку республики 42-летнюю Герли Мутсо виновной в совершении двух антигосударственных преступлений и одного преступления, связанного с наркотиками.

"Суд установил, что обвинения против Мутсо, в том числе в заговоре против Эстонской Республики, участии и поддержке разведывательной деятельности против Эстонской Республики, незаконном обороте наркотиков в небольших количествах, были полностью подтверждены доказательствами", - сообщила пресс-служба суда.

Суд счел доказанным, что Мутсо сознательно установила связь с военной разведкой Китая против Эстонии и оказывала ей помощь. По мнению следствия, она участвовала и поддерживала разведывательную деятельность против Эстонии. Также было установлено, что Мутсо получила более 21 тыс. евро за свою деятельность, отмечается в сообщении.

Суд постановил увеличить запрошенное прокуратурой наказание за преступления против Эстонии и приговорил Мутсо к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, за разведывательную деятельность и ее поддержку - к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы и за наркопреступления - к 6 месяцам заключения.

В связи с поглощением более легких наказания более тяжелыми, Мутсо придется отбыть 8 лет и 6 месяцев реального заключения.

При назначении наказания суд учел, что Мутсо ранее не была судима. Однако было учтено, что действия осужденной были умышленными, что мотив совершения преступления и продолжительность его действий не были случайными эпизодами.

Суд также обязал конфисковать преступные доходы Мутсо в размере 21 607,52 евро и оплатить процессуальные издержки.

По данным СМИ, Мутсо работала на китайскую разведку, действуя в тандеме с исследователем моря Тармо Кыутсом.

Ранее женщины в Эстонии за шпионаж не осуждались.