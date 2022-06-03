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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Украинские аграрии предложили проложить в Польше широкую ж/д колею для вывоза зерна

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Всеукраинская аграрная рада (ВАР) предложила построить на территории Польши 300 км ширококолейных железнодорожных путей для прямых поставок зерна в порт Клайпеды, это позволит не перегружать вагоны на границе с Литвой и Украиной.

Это предложил глава ВАР Андрей Дыкун на встрече с представителями экономического комитета сейма Литвы в Киеве, сообщила пресс-служба рады.

"Есть две просьбы к нашим партнерам - способствовать разблокированию портов (украинских - ИФ) и помочь построить 300 км железнодорожного пути на территории Польши для прямых поставок зерна в литовский порт Клайпеда. Этот порт ежегодно сможет отправлять 20 млн тонн агропродукции. Получил полную поддержку этого проекта от литовских партнеров", - сказал Дыкун.

По данным ВАР, главной проблемой железнодорожных перевозок украинского зерна в порты Европы является несинхронизированность широких украинских и литовских железнодорожных путей и узких европейских в Польше. При этом строительство узкой колеи на Украине займет немало времени.

В ходе переговоров Литва согласилась с необходимостью работать над строительством ширококолейного ж/д участка протяженностью 300 км, проходящего через Польшу в Литву, использование которого позволит не терять времени и усилий на перегрузку вагонов.

10 апреля министр сельского хозяйства Литвы Кестутис Навикас и глава аграрного ведомства Украины Николай Сольский договорились, что Литва поможет Украине с экспортом сельхозпродукции.

Украина Всеукраинская аграрная рада Андрей Дыкун Польша Литва Клайпеда
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