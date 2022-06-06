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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

США предупреждали 14 стран о попытках РФ продать украинское зерно

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - США в мае разослали письма 14 странам, в основном, в Африке, в которых утверждалось, что Россия может попытаться продать иностранным покупателям украинское зерно, сообщила газета The New York Times.

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По ее информации, письмо было разослано в середине мая по дипломатическим каналам. "США направили предупреждение 14 странам, в основном африканским. Согласно утверждениям Вашингтона, российские суда вышли из портов близ Украины с грузом, который госдеп назвал "украденным украинским зерном", - говорится в статье. Согласно утверждениями США, речь шла как минимум о трех судах.

В статье говорится со ссылкой на оценку ООН, что Россия и Украина обеспечивают 40% потребности Африки в пшенице. Причем за прошлый год цены на зерно там выросли на 23% в связи с засухой. Более 200 тыс. человек в Сомали находятся на грани голода, всего от последствий засухи страдают 17 млн человек в Сомали, Эфиопии и Кении. Как говорится в публикации, африканские страны, несмотря на предупреждения США, вряд ли будут колебаться и купят зерно у России.

США Россия Украина Африка
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