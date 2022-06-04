Что случилось этой ночью: суббота, 4 июня

Продажа принадлежащего Абрамовичу оператора связи Truphone, столкновения у резиденции премьера Армении и нападение с ножом в больнице в США

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Принадлежащий Абрамовичу и его партнерам оператор связи будет продан предпринимателям из Европы за 1 фунт, узнала Financial Times. Решение о продаже Truphone связано с санкциями, веденными в отношении российского миллиардера британскими и европейскими властями.

- Число пострадавших в столкновениях в Ереване достигло 60 человек. Столкновения между оппозиционными демонстрантами и полицией произошли в пятницу вечером у резиденции премьера Армении Никола Пашиняна.

- Представители США обсуждали с коллегами из Великобритании и ЕС дипломатическое урегулирование на Украине. По данным CNN, "Украина напрямую не участвует в этих дискуссиях, несмотря на обязательство США "ничего не говорить об Украине без Украины".

- Три человека были ранены в результате нападения человека с ножом в больнице в Лос-Анджелесе. Предположительно, ранения получили врач и две медсестры. По словам представителя больницы, нападавший был задержан полицией.

- Норвежец Каспер Рууд победил хорвата Марина Чилича в полуфинале Roland Garros-2022. Результат встречи в Париже - 3:6, 6:4, 6:2, 6:2. В финале норвежский теннисист встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.