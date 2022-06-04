Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:30

Что случилось этой ночью: суббота, 4 июня

Продажа принадлежащего Абрамовичу оператора связи Truphone, столкновения у резиденции премьера Армении и нападение с ножом в больнице в США

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Принадлежащий Абрамовичу и его партнерам оператор связи будет продан предпринимателям из Европы за 1 фунт, узнала Financial Times. Решение о продаже Truphone связано с санкциями, веденными в отношении российского миллиардера британскими и европейскими властями.

- Число пострадавших в столкновениях в Ереване достигло 60 человек. Столкновения между оппозиционными демонстрантами и полицией произошли в пятницу вечером у резиденции премьера Армении Никола Пашиняна.

- Представители США обсуждали с коллегами из Великобритании и ЕС дипломатическое урегулирование на Украине. По данным CNN, "Украина напрямую не участвует в этих дискуссиях, несмотря на обязательство США "ничего не говорить об Украине без Украины".

- Три человека были ранены в результате нападения человека с ножом в больнице в Лос-Анджелесе. Предположительно, ранения получили врач и две медсестры. По словам представителя больницы, нападавший был задержан полицией.

- Норвежец Каспер Рууд победил хорвата Марина Чилича в полуфинале Roland Garros-2022. Результат встречи в Париже - 3:6, 6:4, 6:2, 6:2. В финале норвежский теннисист встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Роскосмос" возобновит работу выключенного Германией телескопа eROSITA

Число пострадавших в столкновениях в Ереване выросло до 60 человек

Военная операция на Украине

Американский генерал рассказал о переговорах с Украиной о поставках истребителей

Американский генерал рассказал о переговорах с Украиной о поставках истребителей

Три человека ранены в результате нападения с ножом в больнице в США

Военная операция на Украине

CNN заявил об обсуждении Западом способов урегулирования на Украине без участия Киева

Число пострадавших в столкновениях в Ереване достигло 50 человек

Число пострадавших в столкновениях в Ереване достигло 50 человек

REBCO prohibited: ЕС запрещает импорт нефти и нефтепродуктов РФ с оговорками. Обзор

REBCO prohibited: ЕС запрещает импорт нефти и нефтепродуктов РФ с оговорками. Обзор

В Ереване начались столкновения с полицией у резиденции премьера Армении

Россия попросила Шри-Ланку разрешить вылет арестованному самолету "Аэрофлота"

Россия попросила Шри-Ланку разрешить вылет арестованному самолету "Аэрофлота"

Собянин сообщил об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском

Собянин сообщил об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });