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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:40

Число пострадавших в столкновениях в Ереване выросло до 60 человек

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В столице Армении в результате столкновения между оппозиционными демонстрантами и полицией у резиденции премьер-министра Никола Пашиняна в пятницу госпитализированы 60 человек, сообщает в субботу Минздрав республики.

В миреВ Ереване начались столкновения с полицией у резиденции премьера АрменииЧитать подробнее

"В результате инцидента на перекрестке улиц Прошян-Демирчян пострадали и полицейские, и гражданские лица. В различные медцентры госпитализированы 60 человек. Из них 39 - полицейские", - говорится в сообщении ведомства.

Утром в субботу 50 человек были выписаны, состояние остальных - удовлетворительное.

Столкновения между оппозиционными демонстрантами и силами полиции произошли у комплекса правительственных дач в центре Еревана, где проживает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Пресс-служба полиции Армении сообщила, что задержаны 11 человек, возбуждены уголовные дела.

Как передавал корреспондент "Интерфакса", возглавляемое вице-спикером парламента Армении, членом партии "Дашнакцутюн" Ишханом Сагателяном шествие ранее направилось от здания правительства к резиденции Пашиняна, чтобы встретиться с ним и передать требования оппозиции. Затем протестующие попытались вновь отправиться к парламенту, где еще находились некоторые оппозиционные депутаты для участия в созванном оппозицией внеочередном заседании по армяно-азербайджанским и армяно-турецким отношениям. Сагателян потребовал от полиции открыть путь в парламент, который находится неподалеку от комплекса правительственных дач. После этого между демонстрантами и полицией начались столкновения.

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Полиция применила спецсредства, светошумовые гранаты и задержала часть демонстрантов.

Заместитель начальника полиции Армении Арам Ованнисян заявил журналистам, что полиция приняла решение о применении светошумовых гранат после того, как со стороны демонстрантов в сторону правоохранителей полетели камни.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции, шествия и митинги. Волна протестов в Армении возникла после выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

Протесты в Ереване

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Армения Ереван Никол Пашинян
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