В США разбился военный самолет, пилот погиб

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Палубный истребитель-бомбардировщик ВМС США F/A-18E Super Hornet потерпел крушение в пустыне Мохаве, пилот самолета погиб, сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на данные военных чиновников.

На место происшествия прибыли силы безопасности военно-морских сил, пожарные, базирующиеся на авиабазе "Чайна-Лейк", говорится в сообщении.

Начато расследование причин катастрофы.