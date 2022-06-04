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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:30

В США разбился военный самолет, пилот погиб

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Палубный истребитель-бомбардировщик ВМС США F/A-18E Super Hornet потерпел крушение в пустыне Мохаве, пилот самолета погиб, сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на данные военных чиновников.

На место происшествия прибыли силы безопасности военно-морских сил, пожарные, базирующиеся на авиабазе "Чайна-Лейк", говорится в сообщении.

Начато расследование причин катастрофы.

Разбившийся самолет базировался на военно-морской авиабазе Лемур. Он потерпел крушение недалеко от города Трона в округе Сан-Бернардино в Калифорнии.

США Мохаве
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