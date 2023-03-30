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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

В Кентукки столкнулись два военных вертолета Blackhawk

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В штате Кентукки во время плановой тренировки столкнулись и разбились два военных вертолета HH60 Blackhawk, сообщили в пресс-службе военной базы Форт-Кэмпбелл. О судьбе находившихся на борту военных ничего не известно, отмечает NBC News.

Разбившиеся вертолеты относились к 101-й воздушно-десантной дивизии, единственному воздушно-штурмовому подразделению в ВС США. Катастрофа произошла поздним вечером среды по местному времени (1:35 по Гринвичу, 4:35 четверга по Москве). Причины столкновения будут расследованы.

Губернатор штата Энди Бешир предупредил, что есть опасения, что будут жертвы. На месте крушения в округе Тригг уже работают сотрудники экстренных служб. В разбившихся вертолетах могло находиться до девяти человек, сообщает Foxnews cо ссылкой на местную радиостанцию WKDZ.

В полиции штата CNN сказали, что жилой сектор в результате крушения не пострадал.

Кентукки США Форт-Кэмпбелл Энди Бешир
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