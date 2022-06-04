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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:30

В Киргизии назначен врио министра здравоохранения после задержания бывшего главы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Временное исполнение обязанностей министра здравоохранения Киргизии возложено на заместителя главы ведомства Жаркынбека Касымбекова, сообщает пресс-служба президента республики в субботу.

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"Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому на период отсутствия министра здравоохранения республики временное исполнение обязанностей министра здравоохранения возложено на Жаркынбека Касымбекова - заместителя министра здравоохранения страны", - говорится в сообщении.

В субботу решением главы правительства Киргизии два заминистра здравоохранения Киргизии Улук-Бек Бектурганов и Жапаркул Ташиев были освобождены от занимаемых должностей.

Дело о коррупции в Минздраве Киргизии

Ранее Генеральная прокуратура сообщила о задержании трех должностных лиц министерства здравоохранения в рамках уголовного дела о коррупции при закупке вакцин от COVID-19 - заместителя министра Улук-Бека Бектурганова, директора республиканского центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысовой и заведующего отделом лекарственных средств и медицинских изделий Султана Сатарбекова.

Кроме того, задержан министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев. Распоряжением он отстранен от занимаемой должности на время следствия.

По сведениям прокуратуры, по поручению Бейшеналиева в апреле-сентябре 2021 года у иностранных частных компаний было без оснований закуплено 2 460 000 доз вакцин от COVID-19 на 1,5 млрд сомов ($19 млн). Средства были переведены в офшорную зону. В отношении Бейшеналиева возбуждено семь уголовных дел - одно по статье о коррупции, два - о вымогательстве, четыре - о злоупотреблении служебным положением и заключении заведомо невыгодного договора.

Киргизиия Жаркынбек Касымбеков
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