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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:30

В Ла-Манше спасли 43 мигранта, пытавшихся добраться до Великобритании

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Очередная попытка мигрантов пересечь Ла-Манш на лодке в сторону Великобритании чуть было не закончилась трагедией, 43 человека были спасены накануне французской службой наблюдения и спасения, сообщил в субботу телеканал BFMTV.

Патрульное судно доставило их во французский порт Булонь-сюр-Мер, где ими занялись спасатели и полицейские, отмечает канал.

По данным BFMTV, число пересечений пролива плавсредствами с нелегальными мигрантами за 2021 год увеличилось втрое, более 28 тыс. из них добрались таким образом до Англии.

Морская префектура по этому случаю напомнила о рисках, с которыми связаны подобные попытки, отметив, что в этой зоне находятся одни из наиболее оживленных трасс торговых судов. До 400 кораблей движутся каждый день по этим маршрутам, и метеорологические условия в проливе часто бывают сложными - около 120 дней в году ветер сильно превышает среднее ежегодное значение.

Как цитирует BFMTV сообщение префектуры, "это особо опасный сектор моря".

Ла-Манш Франция Великобритания
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