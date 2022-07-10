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Британия профинансировала установку камер во Франции для наблюдения за мигрантами

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Ряд коммун французского берега Ла-Манша получил финансирование от Великобритании на установку камер видеонаблюдения с целью предупреждения попыток незаконного пересечения пролива нелегальными мигрантами.

Телеканал BFMTV сообщил в воскресенье, что местные власти северного побережья Франции усиливают меры борьбы против действий контрабандных перевозчиков мигрантов на британский берег.

Введены ночные патрули, берег осматривают конные наряды полиции, контролируют дроны. Вдобавок к этому несколько прибрежных коммун при содействии британской стороны установили камеры видеонаблюдения на пляжах и вокруг акваторий стоянок судов, отмечает телеканал.

По его данным, пересечения мигрантами пролива при помощи контрабандистов увеличились на 300% за первые четыре месяца 2022 года. С начала года происходит "взрыв попыток" добраться до британского берега, передает BFMTV. Всего около 20 тысяч человек пытались нелегально перебраться по морю в Великобританию в первой половине года, что на 68% превышает количество на тот же период прошлого года. Около 7 тысяч сумели таким образом попасть в страну.

Великобритания Франция
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