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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

В Казахстане в воскресенье пройдет референдум по изменению Конституции

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Казахстане в воскресенье, 5 июня, состоится республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

Соответствующий указ был подписан президентом страны Касым-Жомартом Токаевым 5 мая.

В миреНазарбаев проголосует на предстоящем референдуме по поправкам в Конституцию КазахстанаЧитать подробнее

Своим указом глава государства постановил вынести на референдум проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?". Вариантов ответа будет два: "за" и "против".

Проголосовать на референдуме смогут более 11,7 млн граждан Казахстана, население которого превышает 19,1 млн человек.

Всего в Казахстане образовано свыше 10 тысяч участков для голосования. Участки голосования за рубежом будут открыты в 52 странах мира.

Участковые комиссии референдума открываются в 06:00 по местному времени, за час до начала голосования. Само голосование будет проходить с 07:00 до 20:00 местного времени. После этого начнется подсчет голосов, время подсчета не должно превышать 12 часов. Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины включенных в списки граждан.

Наблюдать за ходом референдума будут 272 представителя от 25 зарубежных стран и 11 международных организаций.

Основная часть поправок в Конституцию, которые выносятся на референдум, направлена на окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. В обновленной Конституции планируется закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений, ввести запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе.

Поправками исключаются положения о роли и привилегиях первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В частности, исключено положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд, убран пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и конституционным законом.

Исключено также упоминание о Назарбаеве как основателе независимого Казахстана, первого президента Республики Казахстан - Елбасы (лидер нации) и о неизменности его статуса.

Важный блок поправок затрагивает правозащитную сферу: создание Конституционного суда, закрепление статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, полный запрет смертной казни.

Предлагается также закрепить в Конституции, что земля, ее недра, растительный и животный мир принадлежат народу, а от имени народа право собственности осуществляет государство.

Казахстан
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