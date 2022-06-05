Дальность полета запущенных баллистических ракет КНДР составила от 300 до 400 км

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Запущенные в воскресенье Северной Кореей баллистические ракеты малой дальности преодолели расстояние от 300 до 400 км, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на министра обороны Японии Нобуо Киси.

Отмечается, что высота полета составила от 50 до 100 км.

Как ранее сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных, Северная Корея осуществила в воскресенье пуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил запуски, отметив, что правительство заявило протест Северной Корее, пишет агентство.

"Мы не можем мириться с такими запусками, потому что они угрожают миру и стабильности международного сообщества", - заявил Кисида журналистам в префектуре Фукусима.

"Мы продолжим прилагать все усилия для сбора информации и наблюдения в тесной координации с Соединенными Штатами и Южной Кореей", - сказал он.

Кисида подтвердил, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По словам министра обороны Японии, сообщений о повреждениях кораблей или самолетов не поступало.