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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

В Донецке сообщили о пяти мирных жителях, погибших в результате обстрелов ВСУ за сутки

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пятеро мирных жителей погибли, еще 26 пострадали в результате обстрелов территории ДНР за прошлые сутки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"За минувшие сутки, с 08:00 4 июня до 08:00 5 июня, в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой народной республики погибли пять мирных жителей, еще 26 получили ранения", - говорится в сообщении, распространённом штабом терробороны ДНР в воскресенье.

Накануне совместный центр контроля и координации режима прекращения огня Донецкой народной республики приводил данные о пяти погибших и 20 раненых гражданских лицах в течении суток.

Хроника 24 февраля – 05 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Донбасс Украина
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