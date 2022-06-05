Путин назвал целью поставок оружия Украине затягивание вооруженного конфликта

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал "возней" решение западных стран о поставке Украине дополнительных вооружений и предупредил, что это может затянуть вооруженный конфликт.

"Вообще, вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружений, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт", - сказал Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1" ВГТРК).

Россия сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия, добавил он. Так президент прокомментировал перспективу соответствующих поставок.

"Но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал Путин.