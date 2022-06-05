Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Путин назвал целью поставок оружия Украине затягивание вооруженного конфликта

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал "возней" решение западных стран о поставке Украине дополнительных вооружений и предупредил, что это может затянуть вооруженный конфликт.

"Вообще, вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружений, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт", - сказал Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1" ВГТРК).

Россия сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия, добавил он. Так президент прокомментировал перспективу соответствующих поставок.

"Но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал Путин.

Хроника 24 февраля – 05 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Херсонские власти введут временное управление на ряде объектов

В Казахстане достигнут порог явки для признания референдума состоявшимся

Военная операция на Украине

Путин заявил, что поставка американских HIMARS Украине "ничего не меняет"

Путин заявил, что поставка американских HIMARS Украине "ничего не меняет"

Явка на конституционном референдуме в Казахстане к полудню превысила 43%

Явка на конституционном референдуме в Казахстане к полудню превысила 43%

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 июня

Токаев пообещал, что в Казахстане опубликуют список погибших во время январских событий

Токаев пообещал, что в Казахстане опубликуют список погибших во время январских событий

КНДР осуществила очередные пуски баллистических ракет

Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре американского Финикса

Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре американского Финикса

Байдена эвакуировали из загородного дома из-за самолета, залетевшего в закрытую зону

Дело о самолете "Аэрофлота" на Шри-Ланке рассмотрят на судебном и дипломатическом уровнях

Дело о самолете "Аэрофлота" на Шри-Ланке рассмотрят на судебном и дипломатическом уровнях
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });