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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:21

Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской

Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской
На финансовом рынке Дубая в ОАЭ. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Париж ведет переговоры с ОАЭ с целью обеспечить поставки нефти в страну взамен российской.

"Мы ведем дискуссии с Объединенными Арабскими Эмиратами", - заявил министр в воскресенье в эфире радиостанции Europe 1.

Он отметил, что Франция осуществляет поиск источников для замены российской нефти. Ле Мэр отметил, что власти также занимаются вопросом, как заменить российский газ.

Страны Евросоюза утвердили 3 июня план по отказу за шесть месяцев, в рамках шестого пакета санкций, от большей части своего импорта нефти из РФ.

"ЕС решил запретить покупку, импорт, трансфер сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Процесс отказа от нефти займет шесть месяцев, а от нефтепродуктов - восемь месяцев", - отмечалось в коммюнике Совета ЕС.

При этом подтверждалось, что для отдельных стран ЕС предусмотрены временные исключения.

Франция ОАЭ Брюно Ле Мэр
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