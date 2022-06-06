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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Посол ЛНР в РФ сообщил об уничтожении скоплений военной техники ВСУ в Лисичанске

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Несколько мест скопления военной техники в подконтрольном Вооруженным силам Украины Лисичанске уничтожены точечными ударами союзных сил Народной милиции Луганской народной республики и Вооружённых сил Российской Федерации, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

"По Лисичанску были произведены точечные удары. Минимум 6 мест скопления техники уничтожены", - написал Мирошник в понедельник в социальной сети.

Он также отметил, что союзными силами ЛНР и РФ "идет активное уничтожение группировки противника в районе Приволья (город в составе Лисичанского горсовета - ИФ)".

"Зачистка пригородов Лисичанска и Приволья от украинской артиллерии позволит прекратить круглосуточные обстрелы, которые сейчас еще идут по Северодонецку, Рубежному, Кременной и завершить полное освобождение "треугольника", - добавил Мирошник.

Родион Мирошник
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