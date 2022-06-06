Американец перевозил кокаин в подушках инвалидной электроколяски

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Шарлотте, штат Северная Каролина, был арестован мужчина после того, как его задержали в аэропорту с более чем 10 кг кокаина, спрятанного в подушках сидений инвалидной коляски с электроприводом, сообщает Associated Press.

Сотрудники таможенной и пограничной службы США столкнулись с наркокурьером, когда он прибывал в международный аэропорт Шарлотт Дуглас из Доминиканской Республики на этой неделе.

"Его ответы не совпадали. Его предполагаемый физический недостаток не соответствовал действительности. Это был явный признак того, что произошло что-то подозрительное", - сказал Майк Прадо, заместитель специального агента по расследованиям Национальной безопасности.

В подушках сидений были обнаружены четыре упаковки кокаина. Их ориентировочная стоимость - 378 000 долларов.

22-летнему мужчине было предъявлено обвинение в незаконном обороте кокаина. Официальные лица утверждают, что он был законным постоянным жителем США.