Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Американец перевозил кокаин в подушках инвалидной электроколяски

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Шарлотте, штат Северная Каролина, был арестован мужчина после того, как его задержали в аэропорту с более чем 10 кг кокаина, спрятанного в подушках сидений инвалидной коляски с электроприводом, сообщает Associated Press.

Сотрудники таможенной и пограничной службы США столкнулись с наркокурьером, когда он прибывал в международный аэропорт Шарлотт Дуглас из Доминиканской Республики на этой неделе.

"Его ответы не совпадали. Его предполагаемый физический недостаток не соответствовал действительности. Это был явный признак того, что произошло что-то подозрительное", - сказал Майк Прадо, заместитель специального агента по расследованиям Национальной безопасности.

В подушках сидений были обнаружены четыре упаковки кокаина. Их ориентировочная стоимость - 378 000 долларов.

22-летнему мужчине было предъявлено обвинение в незаконном обороте кокаина. Официальные лица утверждают, что он был законным постоянным жителем США.

Associated Press
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Южная Корея и США провели запуски ракет в ответ на проведенные накануне испытания КНДР

В Великобритании отпраздновали юбилей правления Елизаветы II

В Великобритании отпраздновали юбилей правления Елизаветы II

Боррель заразился коронавирусной инфекцией

Боррель заразился коронавирусной инфекцией

В Казахстане приступили к подсчету голосов на референдуме

В Казахстане приступили к подсчету голосов на референдуме

Сербское издание сообщило о закрытии неба для пролета самолета Лаврова в Белград

Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской

Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской

У Аль-Аксы в Иерусалиме произошли столкновения полиции Израиля и палестинцев

У Аль-Аксы в Иерусалиме произошли столкновения полиции Израиля и палестинцев

Херсонские власти введут временное управление на ряде объектов

В Казахстане достигнут порог явки для признания референдума состоявшимся

Военная операция на Украине

Путин заявил, что поставка американских HIMARS Украине "ничего не меняет"

Путин заявил, что поставка американских HIMARS Украине "ничего не меняет"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });