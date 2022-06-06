Минобороны РФ сообщило об авиаударе по заводу под Харьковом

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли авиаудар, уничтоживший производственные корпуса кузнечно-механического завода в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, также высокоточными авиаударами поражено четыре пункта управления Вооруженных сил Украины.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.

Представитель министерства сообщил, что в результате ударов авиации уничтожено свыше 150 украинских военных, а также два пункта управления, три оружейных склада и склад горючего в районе Кодема (ДНР), восемь танков и бронеавтомобилей, установка РСЗО "Град", батарея полевой артиллерии, 10 спецавтомобилей.

Кроме того, уничтожена "радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой народной республики", заявил официальный представитель Минобороны РФ.

В Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в небе над Славянском.

"Также уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Ставки Донецкой народной республики, Волчеяровка, Боровеньки Луганской Народной Республики, Балаклея, Глубокое, Вербовка, Липцы, Михайловка Харьковской области, Токмак Запорожской области", - добавил Конашенков.

В министерстве также сообщили о нанесении ракетно-артиллерийских ударов по семи пунктам управления, 34 позициям артиллерии и минометов и 431 скоплению военнослужащих и техники.

Как заявил Конашенков, в результате ударов было уничтожено 10 танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", 17 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три ракетно-артиллерийских склада.

Всего, по данным министерства, в ходе российской военной операции на Украине уничтожено: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1 127 беспилотников, 330 зенитных ракетных комплексов, 3 424 танка и бронемашины, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1 795 артиллерийских орудий и минометов, а также 3 446 автомобилей.