Глава МИД Италии займется "эскалацией дипломатии" для решения украинского кризиса

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Италия намерена интенсифицировать усилия по дипломатическому решению украинского конфликта, однако понимает, что для успеха необходима готовность обеих его сторон к диалогу, заявил в понедельник глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

"Мы и дальше будем работать над мирным урегулированием. Для этого мы продолжим идти в сторону дипломатической эскалации. Однако для того, чтобы договориться о мире, нужно согласие обеих сторон", - приводит его слова газета Il Sole 24 Ore.

При этом, по мнению Ди Майо, российская сторона стремления к такому урегулированию не показывает.