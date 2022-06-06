Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Российского посла в Риме вызвали в МИД Италии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Посла России в Риме вызвали в понедельник в МИД Италии в связи с прозвучавшими в Москве обвинениями в адрес итальянских СМИ, сообщает итальянское внешнеполитическое ведомство.

"Генсек министерства иностранных дел, посол Этторе Франческо Секуи, вызвал сегодня утром в МИД Италии (...) посла РФ Сергея Разова", - говорится в коммюнике МИД Италии. В документе отмечается, что вызов посла был согласован с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Секуи решительно отверг обвинения в аморальности, выдвинутые МИД России против некоторых институтов власти и СМИ Италии. Генсек МИД Италии отверг и инсинуации о том, что СМИ нашей страны якобы ведут антироссийскую кампанию", - отмечается в нем.

В миреГлава МИД Италии займется "эскалацией дипломатии" для решения украинского кризисаЧитать подробнее

Секуи также выразил надежду на мирное урегулирование украинского кризиса и подчеркнул необходимость решить проблему вывоза с Украины зерна.

Как заявили в российском посольстве в Риме, Разов в свою очередь "акцентировал внимание на в ряде случаев неприемлемых высказываниях итальянских высокопоставленных официальных лиц в отношении России и ее руководства".

"Подчеркнул, что доминирующую в СМИ Италии пропагандистскую линию трудно расценивать иначе, как недружественную. Призвал к традиционной для итальянской внешней политики сдержанности и взвешенности в долгосрочных интересах сохранения позитивных отношений и сотрудничества между российским и итальянским народами", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в его телеграм-канале.

В дипмиссии отметили, что с российской стороны "были также даны разъяснения в связи с предложениями Италии по прекращению конфликта на Украине и призывами к разблокированию экспорта зерна из украинских портов".

Россия Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ДНР собираются провести в Мариуполе "промежуточный трибунал"

Дрон сбросил две гранаты на территорию подразделения миротворцев в Приднестровье

В Узбекистане оправдали задержанную за провоз дрона россиянку

Директор "Турпомощи" заявил, что для массового туризма открыты только 6-7 стран

Директор "Турпомощи" заявил, что для массового туризма открыты только 6-7 стран

В Vitol ждут, что США допустят увеличение поставок иранской нефти ради снижения цен

В Vitol ждут, что США допустят увеличение поставок иранской нефти ради снижения цен

Латвия выдаст лицензию на вещание телеканалу "Дождь"

Суд Шри-Ланки отменил запрет на вылет Airbus "Аэрофлота"

Британия передаст Украине реактивные системы залпового огня

В Великобритании пройдет голосование по вотуму недоверия Джонсону

В Великобритании пройдет голосование по вотуму недоверия Джонсону

Brent подорожала до $120,61 за баррель

Brent подорожала до $120,61 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });