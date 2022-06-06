Российского посла в Риме вызвали в МИД Италии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Посла России в Риме вызвали в понедельник в МИД Италии в связи с прозвучавшими в Москве обвинениями в адрес итальянских СМИ, сообщает итальянское внешнеполитическое ведомство.

"Генсек министерства иностранных дел, посол Этторе Франческо Секуи, вызвал сегодня утром в МИД Италии (...) посла РФ Сергея Разова", - говорится в коммюнике МИД Италии. В документе отмечается, что вызов посла был согласован с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Секуи решительно отверг обвинения в аморальности, выдвинутые МИД России против некоторых институтов власти и СМИ Италии. Генсек МИД Италии отверг и инсинуации о том, что СМИ нашей страны якобы ведут антироссийскую кампанию", - отмечается в нем.

Секуи также выразил надежду на мирное урегулирование украинского кризиса и подчеркнул необходимость решить проблему вывоза с Украины зерна.

Как заявили в российском посольстве в Риме, Разов в свою очередь "акцентировал внимание на в ряде случаев неприемлемых высказываниях итальянских высокопоставленных официальных лиц в отношении России и ее руководства".

"Подчеркнул, что доминирующую в СМИ Италии пропагандистскую линию трудно расценивать иначе, как недружественную. Призвал к традиционной для итальянской внешней политики сдержанности и взвешенности в долгосрочных интересах сохранения позитивных отношений и сотрудничества между российским и итальянским народами", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в его телеграм-канале.

В дипмиссии отметили, что с российской стороны "были также даны разъяснения в связи с предложениями Италии по прекращению конфликта на Украине и призывами к разблокированию экспорта зерна из украинских портов".