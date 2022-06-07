Получивший доверие однопартийцев Джонсон сконцентрируется на реализации программы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, избежавший вотума недоверия, заявил о своей убедительной победе и счёл ненужным проводить досрочные выборы в парламент.

По сообщению Sky News, Джонсон охарактеризовал результаты как "убедительные" и "решающие".

"Сейчас мы хотим продолжить работу и воспользоваться моментом, который, по моему мнению, является решающим, и продолжить реализацию нашей программы", - приводит его слова телеканал.

По словам премьера, результаты голосования "дают шанс объединить, укрепить и выровнять экономику" Великобритании.

Кроме того, премьер-министр заявил, что он "определенно не заинтересован в организации досрочных выборов" в парламент.

Реакция министров

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс после того, как стали известны результаты голосования, написала в твиттере, что на 100% поддерживает премьер-министра Великобритании, посчитала, что "сейчас самое время приступить к работе".

О том, как важно продолжить работу и сосредоточиться на проблемах страны и приоритетах граждан, заявили и другие министры, которые также выразили свою поддержку Джонсону. "Теперь пришло время двигаться вперед. Завтра мы вернемся к работе по развитию экономики и улучшению качества государственных услуг", - написал министр финансов Риши Сунак.

Министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув предложил "продолжить работу и сосредоточиться на приоритетах людей".

В свою очередь министр здравоохранения Саджид Джавид считает, что правительство должно "объединиться и сосредоточиться на проблемах страны".

Однако, по мнению лидера находящейся в оппозиции Лейбористской партии Великобритании Кира Родни Стармера, депутаты консервативной партии сделали свой выбор, "проигнорировав мнение британской общественности".