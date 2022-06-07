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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Кремль заявил об отсутствии четких договоренностей по вывозу зерна из Одессы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии четких договоренностей по плану вывоза зерна из Одессы, отметил, что Украина должна сначала разминировать подходы к портам.

"Пока нет никаких очертаний. Есть заявления президента Путина, который сказал, что в данном случае Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после соответствующей проверки нашими военными на предмет того, что эти суда не завозят туда оружие, войти в порт, загрузиться зерном и потом при необходимости даже с нашей помощью проследовать в сторону международных вод", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли какие-то очертания или параметры у предварительных договоренностей по вывозу зерна.

"Более четких очертаний пока нет. Также Путин сказал, что российская сторона не будет использовать эти разминированные коридоры, которые предстоит создать, для каких-то наступательных действий в отношении тех приморских городов", - заявил представитель Кремля.

Он отметил, что "пока каких-то более четких договорённостей нет". "Есть слова недоверия со стороны украинских представителей. Мы слышали такие заявления", - добавил Песков.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Турция добились предварительного соглашения, которое должно обеспечить безопасное возобновление поставок украинского зерна через порт Одессы.

"Турция и Россия достигли предварительного соглашения с целью восстановить поставки украинской сельскохозяйственной продукции через ключевой черноморский порт, однако Киев по-прежнему настроен скептически в отношении предложенной сделки, заявляют лица, знакомые с этими обсуждениями", - говорилось в публикации.

Одесса Украина Дмитрий Песков Владимир Путин
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