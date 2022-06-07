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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Лавров обсудит в Турции перспективы возобновления российско-украинских переговоров

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе намеченного на среду визита в Турцию обсудит ситуацию на Украине и перспективы возобновления переговоров Москвы и Киева, сообщили во вторник в МИД России.

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"Министры (главы МИД РФ и Турции - ИФ) обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции вооруженных сил Российской Федерации на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения".

Сергей Лавров Украина Турция
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