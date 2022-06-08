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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Транзит газа из Польши в Венгрию через Украину менее чем за месяц вырос в 3 раза

Транзит газа из Польши в Венгрию через Украину менее чем за месяц вырос в 3 раза
Фото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Транзит природного газа через Украину из Польши в Венгрию достиг 3 млн кубометров в сутки, сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

В середине мая он отмечал, что Украина обеспечивает транзит из Польши в Венгрию объемом более 1 млн куб. м газа в сутки. Таким образом, объем транзита вырос примерно в три раза.

"Украина становится важным транспортным газовым хабом для стран Восточной и Южной Европы", - написал тогда Макогон.

Как сообщалось, транзит российского природного газа через ГТС Украины в 2021 году составил 41,6 млрд куб. м, или около 114 млн куб. м в сутки, что на 25,4% меньше, чем в 2020 году (55,8 млрд куб. м). В целом мощности украинской ГТС в 2021 году были использованы менее чем на 30%.

В настоящее время транзит российского газа упал до 40 млн куб. м в сутки.

газ Польша Венгрия Украина
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