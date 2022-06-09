Жительница Нью-Йорка нашла потерявшуюся таксу на коленях у Хилари Суонк

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американка Челси Блэкуэлл потеряла таксу, и в результате долгих поисков обнаружила ее на коленях у актрисы Хилари Суонк в штате Нью-Йорк, сообщает Associated Press.

Челси Блэкуэлл потеряла таксу и потратила на поиски около часа.

"Я просто сходила с ума, потому что у меня был Блю с тех пор, как он был маленьким щенком", - сказала она. "Потеряв маму и двоюродного брата, я не хотела потерять и своего лучшего друга".

Она наткнулась на вереницу полицейских машин и людей с камерами возле автобусной станции и отложила свои поиски, полагая, что произошло преступление.

Оказалось, что - Блэкуэлл наткнулась на съемочную группу.

"Я начала спрашивать всех, видели ли они мою маленькую коричневую собачку", - сказала она.

Примерно через час подъехала серая машина, в которой на коленях двукратной обладательницы "Оскара" Хилари Суонк сидела такса Челси.

Блэкуэлл попросила у Суонк автограф, но та предложила сделать фото.

Суонк не в первый раз помогает собакам. Она основала фонд Hilaroo — сочетание ее имени и клички её собаки. Фонд помогает бездомным собакам найти хозяев.