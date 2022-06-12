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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

МИД РФ заявил, что идея передачи Украине ядерного оружия ставит под удар народ Польши

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В МИД России раскритиковали предложение экс-главы МИД Польши, а ныне депутата Европарламента Родослава Сикорского передать Украине ядерное оружие.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова процитировала в своем телеграм-канале заявление Сикорского: "Россия нарушила Будапештский меморандум и потому Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы защитить свою независимость".

"Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь еще и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия", - написала в этой связи Захарова.

"Но самое главное - они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Украина Польша МИД РФ Мария Захарова
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