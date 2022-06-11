Глава ЛНР заявил, что в Северодонецке украинские военные остаются в промзоне "Азота"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Говорить о полном контроле союзных сил Луганской народной республики и Российской Федерации над Северодонецком пока нельзя, украинская армия остается в промзоне местного химического завода "Азот", заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"Северодонецк полностью, на 100% не освобожден. Военные украинские, представители украинских нацбатов остаются еще в промзоне завода "Азот", откуда ведут обстрел города, поэтому назвать обстановку спокойной в городе Северодонецке пока нельзя", - сообщил Пасечник в субботу журналистам.

Глава ЛНР отметил, что "сейчас пока мы не можем зацепиться за промзону так, чтобы начать ее полностью освобождать". "Но я уверен в том, что в ближайшее время в любом случае мы туда зайдем, в любом случае мы зацепимся, в любом случае мы ее очистим", - подчеркнул Пасечник.

"Мы не можем действовать там достаточно напористо, потому что это все-таки объект химической промышленности и наша основная задача - очистить промзону так, чтобы не совершить какой-то экологической катастрофы", - добавил глава ЛНР.

Он сообщил, что на территории ЛНР содержатся около трехсот украинских военнопленных.

"Порядка трехсот, наверное. Были доклады последние там двести с чем-то, но я думаю, что эта цифра, она меняется каждый день", - ответил Пасечник на вопрос журналиста.

По его словам, процессов обмена пленными и ранеными между ЛНР и Украиной с момента начала военной спецоперации РФ не было.