Белоруссия и Казахстан намерены поставлять совместную продукцию АПК в третьи страны

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия и Казахстан планируют поставлять совместную продукцию агропромышленного комплекса в третьи страны, заявил белорусский посол в Нур-Султане Павел Утюпин.

По его словам, первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр "предложил создать белорусский продуктовый хаб в Казахстане для совместных поставок продукции в Китай".

"Это предложение кажется мне достаточно интересным. Казахстан строит торгово-логистические склады по всей стране. Это хорошая возможность в том числе и для нас, чтобы минимизировать затраты на логистику, распространять продукцию, поставлять ее в третьи страны через совместное производство", - сказал Утюпин в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Он отметил, что белорусская сторона планирует построить молочно-товарные фермы в Казахстане. "Это будет сырьевая база. Следующий шаг - организация здесь совместной перерабатывающей промышленности и поставка на третьи страны", - уточнил дипломат.

Также он заявил, что Белоруссия расширяет список совместных с Казахстаном производств техники.

"У нас есть новые проекты в области пожарной техники, мы хотим организовать в Казахстане совместное производство. Практика показала, что белорусский производитель "Пожснаб" абсолютно конкурентоспособен, более того, производит инновационную технику. Дорожно-строительная, коммунальная техника - эти направления тоже обсуждались с точки зрения совместного производства", - сказал посол.

Он добавил, что также уже реализуется проект по локализации производства кабин для тракторов МТЗ в Казахстане.

"Мощности, которые мы видим с учетом перспектив рынка, - это 10 тыс. кабин. Уже построен корпус на 10,5 тыс. кв.м в Костанае. Сейчас идет работа по закупке оборудования. Думаю, в начале следующего года мы сможем начинать производство и выходить на серийный выпуск. Таким образом, мы используем инвестиционный климат Казахстана, условия, которые создаются для производства. Владея технологиями, имеем возможность закрепляться на этом рынке и быть конкурентоспособными", - подчеркнул Утюпин.

По его словам, аналогичные планы, но в меньшем масштабе, есть у "Гомсельмаша" и МАЗа.

Посол отметил, что при организации совместных производств осуществляются совместные инвестиции, "и с белорусской, и с казахской стороны с учетом программ по поддержке развития промышленности", а также организуется обучение специалистов. "Есть договоренности о развитии обучения под нужды сельхозмашиностроения в Костанае. Мы готовы тиражировать эту практику на другие регионы", - сказал он.