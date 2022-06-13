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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:37

Вице-премьер Борисов предрек усугубление ситуации на Украине из-за поставок Запада

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что поставки западного оружия Киеву не приведут к значительным изменениям ситуации на Украине и только затянут конфликт.

"Решающего вклада там не будет", - сказал Борисов о поставках западного вооружения Украине.

"Как-то повлиять на ситуацию этого военного конфликта - вряд ли это оружие сможет... Оно только усугубит ситуацию и будет продолжать этот конфликт. Я думаю, что как раз украинцы от этого только проиграют", - заявил Борисов в интервью телеканалу РБК в воскресенье.

"Все, что поставляется (Украине) - "Джавелины", ПЗРК, сейчас стало поставляться тяжелое вооружение, артиллерийские установки калибра 155 мм, которые дают серьезную дальность около 50-55 километров - по своим характеристикам они нашему оружию соответствуют", - сказал Борисов. Он отметил, что это оружие не внесет "решающего вклада" в развитие ситуации.

Хроника 24 февраля – 13 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Юрий Борисов
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