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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Власти ЛНР заявили о боях в промзоне Северодонецка

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Подразделения Народной милиции Луганской народной республики выбивают украинских военных из промзоны Северодонецка и вынуждают их оставить позиции, сообщает пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики.

"Противник под натиском подразделений Народной милиции и чеченского спецназа оставляет свои позиции и отступает в Лисичанск", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там отметили, что военнослужащие Народной милиции ЛНР и полка спецназа "Ахмат" "планомерно выбивают противника из промзоны Северодонецка".

"Работать приходится аккуратно, так как на заводе находятся резервуары с химикатами, повреждение которых может оказаться фатальным", - сообщили в пресс-службе военного ведомства ЛНР.

Хроника 24 февраля – 13 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ЛНР
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