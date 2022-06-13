Финляндии разрешили оказать госпомощь пострадавшим от событий на Украине компаниям

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) сообщила в понедельник, что одобрила оказание властями Финляндии государственной помощи на 500 млн евро компаниям, пострадавшим от событий на Украине.

"Финляндия поддержит компании почти во всех секторах, пострадавших от текущего кризиса и связанных с ним санкций", - приводятся в коммюнике ЕК слова исполнительного заместителя председателя Европейской комиссии Маргрете Вестагер.

Она оценила это решение ЕК как "важный шаг для смягчения экономических последствий" российской операции на Украине.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с государствами-членами, чтобы обеспечить своевременное, скоординированное и эффективное принятие национальных мер поддержки, сохраняя при этом равные условия конкуренции на едином рынке", - отметила зампред ЕК.

Как сообщалось, поставки российского газа в Финляндию прекратились 21 мая. Gasum не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях.