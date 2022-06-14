Байден продлил санкции в отношении властей Белоруссии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден продлил санкционный режим в отношении властей Белоруссии.

"Действия и политика некоторых членов правительства Белоруссии и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в тексте указа, подписанном Байденом, который публикует Белый дом.

"Поэтому я решил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное в указе президента 13405 в отношении Белоруссии", - добавил президент США.

Американские санкции против Белоруссии были введены президентом Джорджем Бушем-младшим в 2006 году.

В послании, направленном Конгрессу США 16 июня 2006 года, Буш распорядился заморозить финансовые счета президента Белоруссии Александра Лукашенко и девяти других высокопоставленных белорусских чиновников, а также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки. Поводом для введения санкций стали президентские выборы в Белоруссии, которые в США и ЕС признали недемократичными.

Позднее, в 2007-2008 годах, Вашингтон ввел ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим". В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении концерна "Белнефтехим" и восьми связанных с ним предприятий нефтехимической отрасли.

В октябре 2019 года США продлили режим приостановки санкций в отношении белорусских предприятий нефтехимической отрасли на полтора года. Решение действовало до 26 апреля 2021 года.

11 июня 2020 года президент США Дональд Трамп продлил еще на один на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников. В соответствующем документе говорилось, что "действия и политика определенных членов правительства Белоруссии и других лиц продолжают создавать особенную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".