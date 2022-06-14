На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка с применением минометов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - На киргизско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка, таджикская сторона применила гранатометы и минометы, сообщает во вторник Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

"Около 07:00 (04:00 мск) в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области со стороны пограничного поста "Кех" Таджикистана был произведен выстрел в сторону киргизского пограничного поста "Булак-Башы". В ответ с киргизской стороны был также произведен ответный выстрел в сторону таджикского поста", - сообщили в Погранслужбе.

По ее данным, пограничники двух сторон сразу же заняли боевые позиции. Пограничный представитель Киргизии по Баткенской области и пограничный представитель Таджикистана по Согдийской области провели телефонные переговоры. На место инцидента выехали начальники пограничных отрядов сторон.

"В 7:50 таджикская сторона вновь начала перестрелку с применением гранатометов и минометов. В 8:10 перестрелка прекратилась. В данное время проводится встреча пограничных представителей сторон для выяснения причин перестрелки и недопущения эскалации ситуации", - отметили в Погранслужбе.

Обстановка на киргизско-таджикском участке границы характеризуется как напряженная.