В Стамбуле задержаны сотрудники спецслужб Ирана, готовившие атаки на туристов из Израиля

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Представители турецкой разведки выявили в Стамбуле группу сотрудников иранских спецслужб, которые разрабатывали нападения на израильских туристов, сообщает Yedioth Ahronoth.

"В Турции арестованы несколько оперативников Корпуса стражей Исламской революции", - пишет издание со ссылкой на сотрудника израильских служб безопасности.

По данным турецкой прессы, на которую также ссылается Yedioth Ahronoth, еще одна группа иранцев пока находится на свободе, в силу чего существуют опасения относительно того, что они могут совершить нападения на израильтян.

Yedioth Ahronoth напоминает, что еще 30 мая глава МИД Израиля Яир Лапид посоветовал израильтянам, находившимся в Стамбуле, "уехать как можно скорее".

"Вслед за событиями последних недель в Турции и после серии предпринятых иранцами попыток атаковать израильтян, отдыхающих в Стамбуле, мы призываем граждан Израиля воздержаться от поездок туда", - сказал он.

Затем Совет национальной безопасности Израиля распространил предупреждение, касающееся поездок в Турцию. Сейчас в отношении Стамбула в Израиле действует предупреждение четвертого уровня, это означает, что по степени опасности для израильтян город сравним с такими местами в мире, как Иран, Афганистан и некоторые другие.

В канцелярии премьер-министра Израиля также заявляли о существовании достоверной угрозы безопасности для граждан страны в Турции.

Ранее сообщалось, что за последние недели в Иране при невыясненных до конца обстоятельствах скончались или погибли несколько видных ученых и экспертов в сферах аэронавтики, разработки беспилотников, ракет и спутников, а также ядерной сфере. В Иране полагают, что за этими происшествиями стоят сотрудники израильских спецслужб.