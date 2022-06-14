Украина ввела нулевую квоту на экспорт мазута, энергоугля и газа внутренней добычи

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины утвердил нулевые квоты на экспорт в 2022 году мазута, каменного угля и антрацита (кроме коксующегося), а также природного газа украинского происхождения.

Соответствующее решение закреплено постановлением от 10 июня 2022 года, текст которого обнародован на портале правительства.

В мае исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что энергохолдинг после первых тестовых поставок угля в Польшу в объеме 50 тыс. тонн рассматривает возможность обеспечить его регулярный экспорт. По его расчетам, в период сезонного профицита угля ДТЭК мог бы отгружать в Польшу ориентировочно 100-150 тыс. тонн в месяц – тот объем, который остается после обеспечения своих ТЭС и других потребителей.

Уточнение про украинское происхождение газа означает возможность вывоза ранее ввезенного и закачанного в подземные хранилища (ПХГ) Украины ресурса. В целом экспорт природного газа с 3 марта 2022 года был запрещен приказом министерства энергетики, но с 3 апреля был разрешен реэкспорт ранее завезенных для хранения на таможенном складе объемов.