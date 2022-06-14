Disney уволила одного из ключевых топ-менеджеров из-за разногласий с сотрудниками

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, уволила одного из ключевых топ-менеджеров Питера Райса, руководившего подразделением по созданию контента для стриминговых сервисов и ТВ-каналов компании, сообщила Disney

Теперь подразделение Disney General Entertainment Content возглавит Дана Уолден, которая ранее была ответственна за создание контента для ТВ-каналов.

Глава Disney Боб Чапек заявил Райсу в ходе непродолжительной беседы перед увольнением, что он "культурно не соответствует" компании, сообщили информированные источники CNBC. Чапек сделал такой вывод на основании отзывов других сотрудников Disney, которые утверждали, что Райс был больше заинтересован в реализации своих собственных интересов и не работал в координации с другими, пояснили источники. Райс проработал в компании с 2019 года.

В то же время Чапек считает, что Уолден преуспела в выстраивании конструктивных отношений с другими сотрудниками и подразделениями Disney. "Дана - динамичный и готовый к сотрудничеству лидер, который всего за три года превратил телевизионный бизнес в центр генерации контента, который хотят видеть наши зрители", - отмечается в пресс-релизе на сайте Disney.

Глава Disney General Entertainment Content руководит процессом создания контента для таких ресурсов Disney, как ABC Entertainment, ABC News, Disney Branded Television, Disney Television Studios, Freeform, FX, Hulu Originals, National Geographic Content и Onyx Collective.