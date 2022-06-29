Боб Чапек еще три года будет руководить Walt Disney

Руководство Disney продлило на три года контракт с CEO Бобом Чапеком

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Walt Disney Co. единогласно поддержал продление контракта с главным исполнительным директором Бобом Чапеком еще на три года, говорится в пресс-релизе компании.

Чапек, проработавший в Disney почти 30 лет, возглавил компанию в феврале 2020 года. До этого он руководил подразделением, занимающимся парками развлечений.

Контракт с ним был продлен, несмотря на публичный конфликт компании с губернатором Флориды Роном Десантисом из-за закона о половом воспитании в начальных школах и падение акций почти на 40% с начала года, пишет Dow Jones.