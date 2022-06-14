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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Украина в январе-мае снизила выпуск металлопродукции более чем вдвое

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Украинские металлургические предприятия в январе-мае текущего года сократили производство общего проката, по оперативным данным, на 52,7% к уровню аналогичного периода прошлого года – до 3,789 млн тонн.

Как сообщается в материалах объединения "Укрметаллургпром", за пять месяцев выплавка стали снизилась на 52,8% – до 4,244 млн тонн, чугуна – на 53,3%, до 4,154 млн тонн.

Ранее "Укрметаллургпром" сообщал, что Украина в первом квартале сократила производство общего проката на 34,2% – до 3,116 млн тонн, стали – на 31,2%, до 3,641 млн тонн, чугуна – на 34,1%, до 3,499 млн тонн.

Как сообщалось, Украина по состоянию на 24 февраля 2022 года за неполных два месяца текущего года сократила производство общего проката на 9,2% – до 2,859 млн тонн, стали – на 8,2%, до 3,225 млн тонн, чугуна – на 10,7%, до 3,132 млн тонн. Тогда пояснялось, что все метпредприятия страны остановлены и переведены в режим "горячей консервации".

За 2021 год в стране произведено 21,165 млн тонн чугуна (на 3,6% больше, чем в 2020 году), 21,366 млн тонн стали (рост на 3,6%), 19,079 млн тонн проката (рост на 3,5%).

Украина
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