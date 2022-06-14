В Белоруссии из школьных библиотек исчезнут книги оппозиционных литераторов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Из школьных библиотек Белоруссии решили убрать книги литераторов, состоявших в ликвидированном властями оппозиционном Союзе белорусских писателей, в том числе нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, сообщает Белорусский совет культуры (признан в республике причастным к экстремистской деятельности - ИФ).

"(...) в школьные библиотеки пришел список авторов, книги которых необходимо убрать из использования. Все литераторы - члены ликвидированного властями Союза белорусских писателей", - говорится в сообщении.

Всего в списке, по информации организации, имена 33 литераторов.

Ликвидация Союза белорусских писателей

В июле 2021 года Минюст Белоруссии начал проверку Союза белорусских писателей, в совет которого входила в том числе и Алексиевич. Проверка началась после серии обысков, которые прошли в негосударственных организациях, в том числе СБП. В Следственном комитете Белоруссии объяснили это их причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.

Позже на основании иска Минюста было начато гражданское производство о ликвидации Союза белорусских писателей. В октябре СБП был ликвидирован решением Верховного суда.

В Белоруссии продолжает функционировать провластный Союз писателей Беларуси (СПБ). СПБ был создан в противовес независимому Союзу белорусских писателей, который ведет свою историю с 1934 года.

Белорусский совет культуры (изначально Белорусский фонд культурной солидарности) создан в октябре 2020 года. Организация зарегистрирована в Таллине. В июне 2022 года МВД Белоруссии внесло организацию в список структур, причастных к экстремистской деятельности.