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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Спутниковые снимки указывают на возможную подготовку Ирана к запуску ракеты в космос

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Спутниковые снимки показывают, что Иран, возможно, готовится осуществить запуск ракеты в космос, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на данные Maxar Technologies.

На снимках Maxar Technologies показан космодром Имама Хомейни в иранской провинции Семнан.

Согласно сообщению агентства, на одном из снимков видно, как ракету транспортируют к стартовой площадке. На сделанном позже снимке, как отмечает агентство, ракета, по-видимому, уже установлена на площадке.

Иранская сторона при этом пока не делала заявлений о планируемом запуске ракеты с космодрома.

Между тем, иранское агентство ИРНА в мае сообщало, что Иран, вероятно, к концу года по персидскому календарю (март 2023 года) подготовит семь спутников для запуска.

Имам Хомейни
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