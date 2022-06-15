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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Блинкен заявил, что США работают "круглосуточно" над помощью Украине

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - США и Запад стремятся прилагать максимуму усилий для обеспечения Украины всем необходимым для противостояния России и будут продолжать действовать в этом направлении, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Предпринимаются очень, очень значительные скоординированные усилия, чтобы убедиться, что украинцы получают то, что им нужно, когда им это нужно, и это будет продолжаться", - сказал он в интервью телеканалу РВS.

По его словам, эта задача была поставлена на прошедшей ранее встрече глав военных ведомств США и 40 стран в германском Рамштайне.

"Эта группа стран работает каждый божий день, чтобы убедиться, что это происходит", - заверил Блинкен.

При этом госсекретарь сказал, что США будут поддерживать Украину и в случае перехода урегулирования конфликта в дипломатическую плоскость.

"Мы полны решимости обеспечить, чтобы Украина получила то, что ей нужно (...), и, в конечном счете, имела сильную руку за любым столом переговоров, которые могут состояться", - заявил он.

Блинкен сказал: "Будущее Украины зависит от самих украинцев. Это зависит от украинского народа, и, в конечном счете, эти решения будут приниматься его демократически избранным правительством, включая президента Зеленского. Он должен будет определить, что отвечает наилучшим интересам его страны, его народа, и мы поддержим это".

Как сообщалось, 15-16 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет североатлантический совет на уровне министров обороны.

В рамках встречи по инициативе США 15 июня состоится отдельное заседание контактной группы по Украине.

Энтони Блинкен
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