В Эстонии в связи с дефицитом энергоресурсов люди начали запасать валежник

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Эстонии в связи с резко возросшими ценами на энергоресурсы люди, у которых дома есть печи, стали активно запасаться валежником.

"Для этого нужно иметь соответствующее разрешение, за собранные в государственном лесу ветки нужно платить", - сообщает в среду портал телерадиовещания ERR.

Руководитель отдела сбыта древесины Центра хозяйствования государственными лесами (RMK) Ульвар Кауби (Ulvar Kaubi) заявил, что бесплатно собирать в государственном лесу ветки можно лишь в том случае, если они не будут использоваться в целях отопления.

Кауби добавил, что число заявок на доставку дров существенно увеличилась и образовалась очередь до конца августа. В прошлом году такой очереди не было.

"По сравнению с прошлым годом, число заявок на доставку дров выросло наполовину", - отметил он.

Разрешение собрать валежник с одного гектара леса стоит 80 евро.