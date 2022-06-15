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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:31

В Эстонии в связи с дефицитом энергоресурсов люди начали запасать валежник

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Эстонии в связи с резко возросшими ценами на энергоресурсы люди, у которых дома есть печи, стали активно запасаться валежником.

"Для этого нужно иметь соответствующее разрешение, за собранные в государственном лесу ветки нужно платить", - сообщает в среду портал телерадиовещания ERR.

Руководитель отдела сбыта древесины Центра хозяйствования государственными лесами (RMK) Ульвар Кауби (Ulvar Kaubi) заявил, что бесплатно собирать в государственном лесу ветки можно лишь в том случае, если они не будут использоваться в целях отопления.

Кауби добавил, что число заявок на доставку дров существенно увеличилась и образовалась очередь до конца августа. В прошлом году такой очереди не было.

"По сравнению с прошлым годом, число заявок на доставку дров выросло наполовину", - отметил он.

Разрешение собрать валежник с одного гектара леса стоит 80 евро.

Эстония
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