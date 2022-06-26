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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

В Эстонии оценили отказ от импорта из России и Белоруссии в 860 млн евро

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Отказ от импорта из России и Белоруссии больше всего скажется на логистике, металлургической и деревообрабатывающей сферах экономики Эстонии.

"Полное прекращение импорта товаров из России и Белоруссии окажет наибольшее влияние на эстонскую логистику, металлургию и лесоматериалы, где товары-заменители из других стран более чем на четверть дороже", - говорится в обнародованном в воскресенье кратком докладе эстонского Центра мониторинга развития "Влияние отказа от импорта из России и Белоруссии".

"Замещение импорта товаров из России и Белоруссии осложняется тем, что на рынке во многих секторах экономики нет излишков предложения и за получение товара просто приходится платить более высокую цену, - считает эксперт Центра мониторинга Уку Варблане. - Полное прекращение импорта необходимых материалов окажет наибольшее влияние на складскую и транспортную сферы, а также на производство металлов, лесную и химическую промышленность".

По его данным, замещение импортных товаров из России и Белоруссии товарами из других стран обходится дороже в транспортировке и хранении на 31%, в деревообработке - на 28%, в производстве металла - на 57%, в производстве изделий из металла - на 63% и в химической промышленности - на 23%.

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Полное прекращение импорта из России и Белоруссии будет означать для эстонских компаний дополнительные расходы в 860 млн евро по ценам 2021 года.

В проведенном анализе 540 товарных групп учитываются только прямые эффекты импортозамещения, то есть товары, которые импортируют сами компании. Но кроме того, скажутся и косвенные эффекты, такие как ценовое давление, вызванное подорожанием энергоносителей, импортом промежуточных продуктов из стран, которые ранее использовали российское или белорусское сырье.

В 2021 году в Эстонию было импортировано товаров на общую сумму 20 млрд евро, из которых 2,1 млрд евро (10,5% от общего объема импорта) поступило из России и 600 млн евро (3,1% от общего объема импорта) из Белоруссии.

Эстония
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