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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

В Латвии намерены до 15 ноября снести памятники, прославляющие советскую эпоху

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сейм Латвии принял в четверг закон "О запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики".

Он предусматривает, что данные объекты подлежат демонтажу до 15 ноября. Как сообщает агентство BNS, за закон проголосовал 61 депутат, против - 19.

Депутаты отклонили предложение о сносе указанных объектов раньше - в августе или сентябре.

Ранее на заседании комиссии по образованию, культуре и науке советник исполнительного директора Риги Марис Кнокс отметил, что с учетом размера памятника советским воинам в Пардаугаве для самоуправления будет непростой задачей уложиться в срок до 15 ноября.

Законом предусмотрен снос памятника в парке Победы. Подземная часть должна быть демонтирована до 30 июня 2023 года.

Остальные объекты, подлежащие демонтажу, до 31 июля определит Кабинет министров.

Демонтаж станет обязанностью самоуправления, на территории которого расположен объект. Планируется, что демонтаж будет финансироваться преимущественно за счет средств, пожертвованных физическими и юридическими лицами, если таковые имеются. Остальные необходимые средства будут выделены в равных пропорциях из государственного бюджета и бюджетов самоуправлений.

Закон также содержит специальные положения о демонтаже объектов, в том числе о том, что соответствующий муниципалитет имеет право инициировать демонтаж независимо от принадлежности объекта и земельного участка, на котором он расположен.

Оригинальные детали или фрагменты демонтированных объектов, имеющие художественную ценность, архитектурное качество, культурно-историческое или образовательное значение, будут включены в коллекцию Латвийского музея оккупации. Музей сможет передать оригинальные части или фрагменты демонтированных объектов в государственный, муниципальный или частный аккредитованный музей.

Для определения ценных деталей планируется использовать трехмерное лазерное сканирование. Предполагается, что вместе со сбором информации вся работа может занять около двух месяцев.

Латвия СССР
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